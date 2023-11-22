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الكاتب أحمد مراد ضيف برنامج "معكم" ويكشف كواليس رواية "أبو الهول"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الكاتب المصري أحمد مراد ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" يوم الخميس المقبل على قناة "ON".

ويكشف "مراد" خلال الحلقة عن تفاصيل صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط"، والتي صدرت بـ اسم "أبو الهول"، وهي الرواية السابعة له.

وتأتي الرواية على شكل يوميات كُتبت في القرن التاسع عشر في القاهرة، وتعود لمصور فوتوغرافي ومحقق جنائي يدعى "سليمان أفندي السيوفي"، وصف من خلالها تفاصيل تحقيق كلف به للتقصي حول مصرع أحد الباشوات بطريقة شنيعة، ليكتشف أسرار غامضة ومحيرة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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