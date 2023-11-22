شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع طرحه.. آخر تريلر رسمي لفيلم Napoleon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Napoleon، آخر فيديو رسمى للعمل المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته لدقيقة على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل، الذى من المقرر طرحه في دور العرض حول العالم يوم 22 نوفمبر الجارى.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.