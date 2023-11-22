شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم: صوت وصورة كشف المستور وعصام الصياد شخص حقيقى فى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مراد مكرم لـ"الخليج 365" إنه سعيد بردود الفعل على مسلسل "صوت وصورة"، والذى عرضت منصة watch it آخر حلقاته أمس الثلاثاء، محققاً نجاحاً كبيراً بين الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، حيث ظل الجمهور يتابع من وراء مقتل الطبيب عصام الصياد – مراد مكرم طوال الثلاثون حلقة .

وأضاف مكرم، أن مسلسل "صوت وصورة" كشف المستور عن عجة قضايا مهمة للمجتمع المصرى والمجتمعات العربية بشكل عام، وأبرز تلك القضايا الاستخدام الخاطئ والسيىء للسوشيال ميديا في حياتنا، مما يجعل البشر عرضة إلى مخاطر كثيرة .

وأشار مراد، أن شخصية عصام الصياد متواجدة في مجتمعنا بكثرة ولكن لم يتم الكشف عنهم بشكل كبير، وهم يستترون وراء أفعال أخرى، أو تحت غطاء أعمال مختلفة، مضيفاً أن عصام قضايا التحرش يجب أن يتم التعامل معها بشكل جيد حتى لا يظلم أحد، وأن يتم التعامل مع الشخص الخاطئ بشكل قانونى .



مراد مكرم

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.