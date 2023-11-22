جينا أورتيجا تنسحب من سلسلة Scream بسبب فلسطين.. بعد ميليسا باريرا

القاهرة - سامية سيد - طلبت الممثلة الشابة جينا أورتيجا من الشركة المختصة بأعمالها إلغاء عقدها للمشاركة في سلسلة Scream، بعد طرد زميلتها الممثلة الشابة ميليسا باريرا، بسبب دعم الثنائي لـ فلسطين، ومع استمرار العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، وفقا للتقارير العالمية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من طرد زميلتها الممثلة الشابة ميليسا باريرا لـ نفس السبب. وكانت تغريدات أورتيجا لعام 2022 التي تدعو إلى بلدان مختلفة في صراع، بما في ذلك فلسطين، أثارت الجدل.

ويأتي ذلك بعد أن طالب محبو سلسلة Scream المشاهدين إلى مقاطعة السلسلة السينمائية بعد طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من فيلم Scream VII بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تم استبعاد باريرا، التي لعبت شخصية Sam Carpenter في فيلم Scream وتكملة Scream VI لعام 2022، من الدفعة السابعة القادمة بعد كتابتها منشورًا على حسابها على موقع الصور إنستجرام لدعم فلسطين.

ومن خلال خاصية ستورى إنستجرام، كتبت الممثلة المكسيكية المولد: "أنا أيضًا أتيت من بلد مستعمرة، فلسطين سوف تكون حرة، لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور".

وأضافت باريرا في منشور آخر: "يتم التعامل مع غزة حاليًا كمعسكر اعتقال، ينحشر الجميع معًا، بلا مكان يذهبون إليه، لا كهرباء ولا ماء، والناس لم يتعلموا شيئا من تاريخنا، وكما هو الحال مع تاريخنا، لا يزال الناس يراقبون كل ما يحدث بصمت، هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي".

وادعت باريرا أن هناك "رقابة" في وسائل الإعلام الغربية والتي "تظهر فقط الجانب الآخر" من الصراع من وجهة نظر إسرائيل، كما ذكر موقع Variety أن باريرا "تم إسقاطها بهدوء" من الامتياز، أكدت شركة الإنتاج Spyglass أنها تم التخلي عنها بسبب المنشورات.