هذا ما وصل إليه محمد فراج بعد النجاح المستمر لـ "فوي فوي فوي" في دور العرض

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الممثل المصري محمد فراج نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه "فوي فوي فوي" بين الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر متصدراً في مصر.



الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 84 ألف جنيه. ليصل إجمالي ما حققه منذ الطرح منذ 10 أسابع إلى ما يقارب الـ32 مليون جنيه.

الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.