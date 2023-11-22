بصورة لطيفة من طفولتهما.. جاستن بيبر يعايد شقيقه جاكسون بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايد النجم العالمي جاستن بيبر أخاه الصغير جاكسون بيبر بمناسبة عيد ميلاده بصورة لطيفة جمعتهما عندما كانا صغيرين عبر حسابه الخاص، وعلق عيلها بالقول: "يوم ميلاد سعيد جاكسون"، وتجدر الإشارة إلى أن جاكسون بلغ من العمر 14 عاماً.



وفي وقت سابق، تحدثت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر عن سبب عدم إنجابها والنجم جاستن بيبر أطفالاً، قائلة: "أخاف من هجوم الناس في الانترنت.. هذا الأمر يجعلني أبكي كل يوم"، الأمر الذي شكّل جدلا على مواقع التواصل.

وكانت قد أطلت هايلي بيبر مؤخرا في الحملة الإعلانية الجديدة للدار الشهيرة Calvin Klein لعام 2023.

هايلي بدت تشبه إلى حد كبير مقدمة البرامج اللبنانية جينيفر عازار، سواء بقصة الشعر أو بالملامح.

هايلي ارتدت في الحملة الإعلانية فستاناً فضياً من الساتان، كما ارتدت في إطلالة أخرى بلايزر سوداء من الساتان أيضاً.

