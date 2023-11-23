شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تنعى صلاح رمزى: كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمرى ما شفت زيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة زينة الراحل صلاح رمزى شقيق شريف رمزى ونجل المنتج الراحل محمد حسن رمزى، والذى توفى اليوم الأربعاء بعد دخوله في غيوبه استمرت لمد عامين كاملين، حيث نشرت زينة صوراً تجمعها بالراحل وكتبت: "الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شفت زيك.. ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا.. وخالص التعازي للغالي شريف رمزى والأسرة الكريمة، أرجوا منكم الدعاء لصلاح وأسرته بالصبر يا رب".



زينة تنعى صلاح رمزى

وتعد زينة من من الأصدقاء المقربين لأسرة الراحل محمد حسن رمزى وتربطها صداقة قوية بابنته شهد وصلاح وشريف وحسن، وكانت قد حرصت على دعم صلاح بعد دخوله في غيوبه قبل عامين، وكتبت على استورى إنستجرام: "يا رب يشفيك ويعافيك يا صلاح يا أطيب قلب.. ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء أرجوكم".

وشيعت جنازة صلاح رمزى اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمشاركة أخوته شريف رمزى وزوجته شريهام أيمن، وشهد وحسن، وبحضور عدد من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور، أشرف زكى، المخرج كريم السبكى، والمنتج محمد أحمد السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان هشام ماج، ومن المقرر تلقى العزاء يوم السبت المقبل.

يذكر أن زينة انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك في بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.



زينة وصلاح رمزي