شكرا لقرائتكم خبر عن كورال عباد الشمس يقدم "وعهد الله ما نرحل" فى معكم مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها معكم الذى يتم عرضه على قناة ON، كورال عباد الشمس الفلسطيني الذى تأسس فى مصر منذ عام 1987 لدعم القضية الفلسطينية، ويضم الكورال 25 مغنيًا وعازفًا من فلسطين ومصر، حيث قدم فاصلًا من أهم وأشهر الأغاني الوطنية عن فلسطين.

وظهر أعضاء الكورال بالملابس الفلسطيينة، واستهلوا الحلقة بتقديم أغنية "وعهد الله ما نرحل" التي تقول كلماتها: "وعهد الله ما نرحل.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل.. عهد الثورة والثوار.. والجماهير ما نرحل.. واحنا قطعة من هالأرض.. وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.. عهد الله وعهد الدم.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل.. هدمتوا البيت بنينا فوقه عليِّة.. منعتوا الزاد زرعنا الأرض حرية.. قطعتوا النور والمية.. ضويناها مشاعل دم ثورية.. وفجرناها ثورة.. ثورة شعبية.. وعهد الله ما نرحل.. عهد الله نجوع نموت ولا نرحل".

وخلال اللقاء كشف الشاعر فايق عوكل وشقيقته فداء عوكل المسئولين عن الكورال كواليس الحفلات التى يقدمونها وسر المزج بين المصريين والفلسطينين داخل الكورال، وكذلك كيفية اختيار الأغاني والكلمات التي يقدمونها لفلسطين ولشعبها المحاصر.

كورال عباد الشمس فريق غنائي استعراضي فولوكلوري فلسطيني يمثل اللاجئين الفلسطينيين في مصر، وغنى الفريق في دار الأوبرا المصرية والمسرح الكبير والصغير في القاهرة في مناسبات وطنية، منها حفلة بمناسبة ذكرى إغتصاب فلسطين بتاريخ في 2009 بالمشاركة مع الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وأحيى سهرات رمضانية، ودعي الفريق للمشاركة في مهرجان فلسطين الدولي الذي نظمته جامعة بيرزيت عام 1996 ومهرجان نظمته جامعة النجاح عام 1998.