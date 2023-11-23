نرمين الفقي تشع جمالًا وأنوّثة بلوك شبابي جديد.. والجمهور: «رجعتي 20 سنه لورا» – لن تصدّق شكلها!

كتب امير فتحي في الخميس 23 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك“.

إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقى بإطلالة شبابية صدمت متابعيها .واكتفت بوضع قلوب حمراء في تعليقها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي: “سبحان من صورك، ما شاء الله ربي يحفظك، سكر، بسم الله ما شاء الله، عشقي، قمر، مسكرة، إيه الجمال والعسل ده، الله عليكي يا ملكة”.

نرمين الفقي في أحدث ظهور لها

أحدث لقاءات نرمين الفقي

وقالت الفقى، خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، إن مدينة العالمين الجديدة، لا تقل عن أي مكان في أوروبا، وأن المدينة مميزة للغاية.

ولفتت إلى أنها مستمتعة بجمال وعظمة العلمين الجديدة، وأن مياه العلمين مبهرة.

وكشفت أنها من محبي الدراما والسينما، ولكن حظها في الدراما أكبر وأفضل من السينما.

أعمال قادمة

يُذكر أن إحدي شركات الإنتاج أعلنت البوستر الرسمي لمسلسل الفنانة نرمين الفقي المقرر عرضه موسم دراما الشتاء.

والمسلسل يحمل اسم “بعد النهاية” ويعتمد المسلسل علي البطولة الجماعية حيث يشارك به عدد كبير من الفنانين.

يشارك في البطولة بجانب نرمين الفقي ،هالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغني وجيهان خليل، وصبري عبد المنعم والمسلسل من تأليف فداء الشندويلى ومحمد إبراهيم وشيماء سامى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد ونوعيه المسلسل ١٥ حلقة

آخر أعمال نرمين الفقي

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة” في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداثه حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة، ومنها نقاش الخيانة الزوجية، والمشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، وسعي الأشخاص وراء التريندات، ووقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا.

مسلسل “شارع 9”

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي في الدراما مشاركتها بـ مسلسل شارع 9 الذي عرض مؤخرا.

شارك البطولة مع نرمين الفقي عدد كبير من النجوم ومنهم رانيا يوسف، محمود عبد المغني، منه عرفه ، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري ومنصة وياك.

تدور أحداث المسلسل اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9.

الخليج 365

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