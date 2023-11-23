راغب علامة:"عيد الاستقلال اللبناني فرصة لنتأمل حريتنا المسلوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة، عبر حسابه بموقع "x" بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني.

وكتب علامة، :" عيد الاستقلال اللبنانيّ فرصة لنتأمّل قضيّة حريّتنا المسلوبة: أوّلاً بسبب العدوّ الإسرائيلي الذي لم يكفّ يده عن الاعتداء على وطننا، وثانياً بسبب الفساد المستشري الذي أنهك بلادنا".

وأضاف:"في هذا اليوم الرمزيّ المجيد نتذكّر بكل فخر رجال الإستقلال اللبناني الأبطال، ونتمنّى عودة أمثالهم في هذا الزمن، كما نرسل تحيّة إجلال لفلسطين الأبيّة وشهدائها الأبرياء إذ نشهد اليوم أكبر مجزرة تاريخية لبلد وشعب يقدّم دماءه وأطفاله يومياً في سبيل نيل حريّته من عدوّ إرهابيّ مجرم".

وتابع:"الإستقلال شرفٌ عظيم لا يستحقّه سوى الأحرار في هذا العالم".

يذكر أن، راغب علامة يشارك كعضو لجنة تحكيم ببرنامج المواهب الغنائية والمسابقات "X Factor" والتي تتضمن عضوية كلًا من النجمة أنغام، والفنان عبد الله الرويشد ويعرض على قناة "دبي".