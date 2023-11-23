شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر عن حنان مطاوع: فنانة جادة وتحترم مهنتها وتعاوني معها شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صدقي صخر عن تعاونه الأول مع الفنانة حنان مطاوع بمسلسل " صوت وصورة " : حنان مطاوع فنانة جادة وأدوارها ناضجة ، وهي تحترم مهنتها بأبعد الحدود، والتعاون معها كان شرف كبير ، فأنا أحب أن أكون في عمل من هذا النوع بالتأكيد.



صدقي صخر

وأضاف صخر: أما في الحقيقة عندما تعرفنا عن قرب وجدتها إنسانة في منتهي الجمال ومنتهي الصدق، وتحب مهنتها، وإنسانة حقيقية جداً، والمشاهد معها تجبرك أن تكون صادق معها في المشهد ، فكانت الكميا بيننا جميلة وسهلة.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب .

وكانت قد كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، التى عرضت على منصة watch it الإلكترونية، عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد (مراد مكرم)، بعد وجود العديد من المشتبه بهم خلال الحلقات الماضية، حيث علم المحامي لطفي عبود (صدقي صخر) أن شقيقه (أحمد ماجد) على علاقة بعصام الصيام منذ ما يقرب العام ونصف ، وبعد مواجهة لطفي لشقيقه عن علاقته بعصام، وحقيقة الخلاف الذي بينهما بسبب مال، أخبره وليد أنه القاتل .