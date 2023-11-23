شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود تظهر بالحجاب فى مسلسل "الوصفة السحرية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة بسمة داود تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية" بعد إجازة قصيرة حصلت عليها للاحتفال بعقد قرانها على المؤلف هانى سرحان الثلاثاء الماضى، وتظهر بسمة خلال أحداث المسلسل مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التي تجسدها في العمل، إذ تلعب دور "نهلة" المتزوجة من إسلام جمال.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

وشاركت بسمة داود العام الماضى فى بطولة مسلسلين هما "مشوار الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، ميمى جمال، حنان سليمان، و"إيجار قديم" بطولة شريف منير محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.



بسمة داود مع بطلات مسلسل الوصفة السحرية



بسمة داود