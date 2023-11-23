شكرا لقرائتكم خبر عن 106 ملايين دولار إيرادات فيلم The Hunger Games الجديد حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds تحقيق إيرادات إلى 106 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الفيلم الجديد مقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.