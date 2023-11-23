منة فضالي برفقة هالة صدقي وتوجه لها هذه الرسالة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة فضالي صورا لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".



وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي تعشن معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم.