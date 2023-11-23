رشا شربتجي بكلام مؤثر: "الله يصبر قلب أهلهن"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الكاتبة السورية رشا شربتجي عن الأطفال الذين تعاملت معهم في الأعمال التمثيلية التي تولّت اخراجها، متطرقة بحديثها الى المآسي التي تحصل بحق الأطفال نتيجة الحروب، اذ كتبت على صفحتها: "يمكن الله ما كتبلي كون أم، بس أنا انخرطت مع كتير أطفال بمهنتي، بعدة أعمال، وشتغلت معهن واشتغلوا معي، تعلمت منهن وتعلموا مني، كمية الحب والطاقة اللي وصلتني كانت كبيرة كتير، الإبداع والشغف والموهبة اللي بعيونهم كانوا بيتقارنوا بجهد وحلم النجوم ببعض الأوقات، هاد النقاء كلو حولت أصقُل منو شي، ورغم التعب والصعوبة بس مافي أمتع من العمل على مادة خام، قادرة تعطيك كل العفوية والتلقائية، أنا من قبل، ما كنت آمن كتير بشي اسمو "اليوم العالمي لكذا" بس اليوم نتيجة الجرائم والانتهاكات اللي عم نشوفا كل يوم للأسف، ومنهن بتمسّ حقوق الطفل بشكل مباشر، يمكن صار لازم نخصص يوم عالمي لكل شي بهالدنيي، بركي يتذكر العالَم أنو في أطفال ونساء وحتى نباتات وحيوانات عم تنحرق وتنقتل بدون أي ذنب، شكراً لكل طفل كان معي بأعمالي، فخورة فيكن و انشالله شوفكن بأماكن أهم، وكل الرحمة لقلب كل طفل استشهد، أو ضاع، أو تشرد عن أهلو بهي الظروف الصعبة، و الله يصبر قلب أهلهن".