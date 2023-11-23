نادل يُحدث ضجة بسبب شبهه بـ كريستيانو رونالدو-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنادل في أحد المطاعم أحدث ضجة كبيرة بسبب الشبه بينه وبين نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، في حين اعتبر البعض من المتابعين انه لا يشبهه.
وكان قد عبّر كريستيانو جونيور، الإبن الأكبر لـ كريستيانو رونالدو عن دعمه للقضية الفلسـ طينية، وتضامنه مع أهالي غـ زة، عبر مشاركته الجمهور صورة وهو يرتدي الكوفية الفلسـ طينية، ويرفع إصبع بعلامة جيد.
وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة كريستيانو جونيور هذه، معبرين عن سعادتهم بإنسانيته.
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