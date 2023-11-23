شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عاما على فيلم "ابن الحارة".. لملك الترسو فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 70 عاما على فيلم "ابن الحارة" حيث عرض الفيلم فى 23 نوفمبر 1953 ومن بطولة النجم فريد شوقى ولا يزال الجمهور يلتف حول أي عمل فنى يعرض له.

وفيلم "ابن الحارة" بطولة ليلى فوزى وفريد شوقى وجلال حرب وفردوس محمد وشكوكو وسميحة أيوب وحسين رياض وإخراج عز الدين ذوالفقار.

وتدور أحداث الفيلم حول جلال مهندس ناجح يحب جارته ليلى حفيدة أحد الباشوات، ولكنه يخفي حبه خوفًا من الفوارق الاجتماعية، يشرف عمها على أموالها يطمع ابن عم ليلى وهو شاب مستهتر في الزواج منها ليستولي على أموالها، يعرف صدفة أن جلال يحب ليلى فيتحايل عليهما ويستولي على المال من الطرفين.

ملك الترسو ووحش الشاشة لقبان اشتهر بهما فريد شوقى صاحب المسيرة السينمائية الطويلة والحافلة بالتنوع ما بين أدوار الشر والراجل المجدع والراجل الشعبى والأب والزوج الخائن وغيرها من الأدوار.

قدم فريد شوقى ما يقرب من 400 عمل فنى أبرزها "إعدام ميت"، "عنتر بن شداد"، "الفتوة"، "شاويش نص الليل"، "رصيف نمرة 5"، "باب الحديد"، "بطل للنهاية"،"بارب ولد"، "رجل فقد عقله"، "وبالوالدين إحسانا"، "كلمة شرف"، "إسكندرية ليه؟"، "جعلوني مجرما"، "بورسعيد"، "قهوة المواردي"، "الاسطى حسن"، "ومضى قطار العمر"، "أمير الدهاء"، "صاحب الجلالة"، "فتوة الناس الغلابة"،"سعد اليتيم"، "أبو ربيع" وغيرها من الأفلام.