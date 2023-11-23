ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة من حفل الفنان المصري تامر عاشور ضمن ليلة الدموع في موسم الرياض، وتفاعلت الفتاة مع أغنيته الشهيرة "قولوله سماح" لدرجة انها بدأت بالبكاء.
وكانت خرجت طليقة تامر عاشور سمر أبو شقة عن صمتها وذلك بعد ايام على زواجه من الاعلامية نانسي نور في حفل زفاف ضخم اقامه، اذ أعلنت عن تحضير مفاجأة جديدة، وقالت في فيديو شاركته على صفحتها الخاصة: "إزيكم عاملين إيه يارب تكونوا بألف خير، أنا طالعة علشان أقولكم حاجة مهمة جدًا استنوني إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله."
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تنهار من البكاء والسبب تامر عاشور-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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