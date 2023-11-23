زينة تنعى صلاح رمزي بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها، المنتج الراحل صلاح رمزي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.



وشاركت زينة مع متابعيها صور لها مع الراحل صلاح رمزي، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ماشفت زيك.. ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وأخويا.. وخالص التعازي للغالي والأسرة الكريمة أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة.. ولأسرته بالصبر يا رب".

يذكر أن الممثل المصري شريف رمزي، كان قد أعلن وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة كبيرة مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصي: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعوا له".