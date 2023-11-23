ميرنا وليد - بيروت - فاجأت ابنة الفنان المصري عمرو دياب المتابعين بمشاركتها صورة لها وهي تشرب النبيذ الفلسـ طيني مشيرة انها بهذه الطريقة تدعم القضية الفلسـ طينية وهذا ما عرضها للكثير من الانتقادات.

ومن خلال التعليق الذي كتبته على صفحتها كان قصدها دعم المنتوجات الفلسـ طينية في هذه الفترة الصعبة الا ان اختيارها للمشروب الكحولي سبب غضباً كبيرا عليها مما دفعها الى حذف الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها.

ولم يرحم الجمهور جنا من التعليقات واعتبروا ان تصرفها هذا غير واعٍ وطالبوا والدها بالتصرف ومنعها من تكرار هذا لانوع من الاخطاء.



كانت هذه تفاصيل خبر جنا إبنة عمرو دياب تدعم فلسطين بشربها زجاجة خمر .. وغضب هستيري عليها - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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