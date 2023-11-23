محمد صبحي يفاجئ الجمهور بهذه الصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد صبحي صورة له من مسلسل قديم بعنوان "فارس بلا جواد"، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ حقق هذا المسلسل نجاحا لافتا حين عرضه في السابق، وأحب صبحي ان يستذكره بنشره هذه الصورة، وقد علّق عليها بالقول: "فارس بلا جواد 2002 ".



يشار إلى أن أحدث مسرحيات محمد صبحي هي "عيلة اتعمل لها بلوك"، التي حققت نجاحاً كبيراً منذ وقت عرضها.

ومسرحية عيلة اتعمل لها بلوك "، هي مسرحية كوميدية غنائية، يقوم ببطولتها ويخرجها الممثل محمد صبحي، وتشاركه البطولة الممثلة المصرية وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل".