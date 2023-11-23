محمد علي رزق يروج لـ فيلم "درويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد علي رزق لفيلمه الجديد "درويلة"، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونشر "رزق" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"درويلة، قريبًا".

وأوضح البوستر بشكل غامض صورة لرجل مفتول العضلات وأمامه العديد من الأموال.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار الغموض والأكشن.

درويلة فيلم من بطولة، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.