فن ومشاهير

محمد علي رزق يروج لـ فيلم "درويلة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد علي رزق لفيلمه الجديد "درويلة"، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونشر "رزق" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"درويلة، قريبًا".

وأوضح البوستر بشكل غامض صورة لرجل مفتول العضلات وأمامه العديد من الأموال.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار الغموض والأكشن.

درويلة فيلم من بطولة، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، نهال نور، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار كل من محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا