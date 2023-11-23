شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج داود عبد السيد يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس، المخرج داود عبد السيد بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد 23 نوفمبر، و قدم عدد من الأفلام الهامة خلال مسيرته الإخراجية رغم قلتها وحصد العديد من الجوائز.

قدم 9 أفلام روائية طويلة بدأها بـ"الصعاليك" عام (1985)، وآخرها كان "قدرات غير عادية" عام (2014) صنف من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري ثم قدم تجربة الإخراج بنفسه دون مساعدة أحد.

داود عبد السيد قدم للسينما أفلام وهم "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2014).

وقال فى أحد اللقاءات:" التقدم في العمر بيعمل غربة وطبعا، وحشنى الشغل أنا وجيلى انا كنت بكتب السيناريو وأقعد 10 سنوات علشان اعمله ولكن حاليا ليس لدى الترف علشان اقعد 3 سنوات، وليس الوقت في الكتابة ولكن في انتظار التنفيذ أنا قعدت 5 سنين علشان ألاقى منتج للكيت كات وعرضته على كثير من المنتجين وكمان رسائل البحر قعدت عشر سنين عشان ألاقي له إنتاج".