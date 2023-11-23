شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر: المرافعة كانت من أصعب المشاهد في "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صدقي صخر خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 عن أصعب المشاهد التي قدمها خلال مسلسل "صوت وصورة" حيث قال: "يعد مشهد المرافعة الأصعب في المشاهد وذلك لأنه طويل جداً وبذلت مجهودا كبيرا في حفظه على الرغم أن تصويره لم يتعدي الربع ساعة، بالإضافة لإحتوائه علي العديد من المصطلحات القانونية الصعبة وكذلك العربية وهذا يستدعي الحفاظ على مخارج الألفاظ والتشكيل بالإضافة للتركيز في أداء الشخصية نفسه".

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب .

وكانت قد كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، التى عرضت على منصة watch it الإلكترونية، عن القاتل الحقيقي لعصام الصياد (مراد مكرم)، بعد وجود العديد من المشتبه بهم خلال الحلقات الماضية، حيث علم المحامي لطفي عبود (صدقي صخر) أن شقيقه (أحمد ماجد) على علاقة بعصام الصيام منذ ما يقرب العام ونصف ، وبعد مواجهة لطفي لشقيقه عن علاقته بعصام، وحقيقة الخلاف الذي بينهما بسبب المال، أخبره وليد أنه القاتل .