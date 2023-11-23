بخطوة لافتة.. "المايسترو" يوزّع 10452 وردة بمناسبة عيد الاستقلال - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة يوم الاستقال الوطني أمس ٢٢ تشرين الثاني، إحتفل صانع المحتوى اللبناني "المايسترو" على طريقته الخاصة ونشر فيديو وزّع خلاله 10452 وردة بحجم مساحة لبنان، على كل فئات المجتمع من محتاجين الى عمال واساتذة وأطباء وصحافيين، اضافة الى عناصر من الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني.



وشارك الفيديو على صفحته وعلق: بمناسبة ذكرى استقلال وطني لبنان بدّي وجّه تحيّة حبّ وتقدير لكلّ لبناني ولبنانيّة ذاقوا مرار هويّتهن وذاقوا مرار حروب الدول على أرضهن.

بدّي وجّة تحيّة للجيش اللبناني البطل، ولكل القوى الأمنية اللي عم تعمل اللي بامكانياتها المتواضعة حتّى تحافظ على لبنان.

تحيّة للدفاع المدني وفوج الاطفاء اللي بيخاطروا بحياتهن وبيستشهدوا لحمايتنا.

تحيّة للطاقم الطبّي كامل وللجسم القضائي من محاميين وقضاة.

تحيّة لمتطوّعي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

تحيّة للصحافة اللي طول عمرها بتقدّم شهداء حتى تنقلنا الحقيقة.

تحيّة للفنّانين والمبدعين والرّياضيين اللي بينقلوا وجه بلدهن بأجمل صورة وبيرفعوا اسم لبنان بالعالي.

تحيّة لأصحاب الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصّة وتحيّة لكلّ الأشخاص والمؤسسات اللي نادرة حياتها لمساعدتهن.

تحيّة لأساتذتنا ومعلّمينا اللي بعدن عم بيعلّموا الأجيال حبّ الوطن.

تحيّة انحاء لشهداء لبنان اللي ماتوا حتى ما ينقص حبّة من تراب بلدنا.

وتحيّة حبّ منّي لكلّ فرد منكن واحد واحد.

أما الأشخاص الوحيدين اللي ما قلن تحيّة بهيدا النهار هنّي زعمائنا اللي حاطّين مصلحتهن قبل مصلحة الشعب والوطن.

وشعار المرحلة الجايي حيكون: نحن لبنان ... يحيا لبنان