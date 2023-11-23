خاص وبالفيديو- فريد الصباغ يكشف أسرار عمل الأخوين الصباغ المسرحي الغنائي الجديد " مش بس عالميلاد " .. ويوسف الخال بظهور غير متوقع في العمل

ميرنا وليد - بيروت - الأخوان فريد وماهر الصباغ يأخذان على عاتقهما صراع بقاء المسرح اللبناني عظيماً كما كان، حيث يناضلان، من ناحية الإخراج والإنتاج والتمثيل والكتابة، للتأكيد على أن الفترة الذهبية التي عاشها المسرح اللبناني، لن تندثر مهما كانت الظروف.



فبعد مسرحيات "حركة 6 أيار" و"تشي غيفارا" و"من أيام صلاح الدين" و"الطائفة 19"، يقدم الأخوان فريد وماهر الصباغ مسرحية "مش بس عالميلاد"، ويشارك في بطولتها الفنانان كارين رميا ويوسف الخال، مع الإشارة إلى أن هذه المسرحية هي التعامل الثالث بين الخال والأخوين الصباغ.

سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، أجرت لقاءً مع المؤلف الموسيقي والمسرحي فريد الصباغ، الذي تحدث عن سبب اختيار "مش بس عالميلاد" عنواناً للمسرحية الجديدة، وعن موضوعها وأغانيها والسينوغرافيا المسرحية والديكور، وعما إذا كانت تتضمن قصة حب.

كما تحدث عن تناسب العمل مع كل الأعمار، وعما إذا كان يتضمن مشاهد غنائية، وعن مشاركته وشقيقه المؤلف الموسيقي والمسرحي ماهر الصباغ بصورة جديدة في العمل.

وكشف الصباغ عن مفاجأة تخص الممثل يوسف الخال، وعما إذا كانت الفنانة كارين رميا ستغني بلغة غير اللغة اللبنانية.

وكان للصباغ حديث عن الممثلين المشاركين في المسرحية، وهم ريمون صليبا وأنطوانيت عقيقي وجوزيف آصاف وبولين حداد ورفيق فخري وآلان العيلي وسبع بعقليني وطارق شاهين، وبناته الثلاث ماريا وجاين وسارا.

من ناحية أخرى، تطرق الصباغ للحديث عن مسرحية "من أيام صلاح الدين"، وعن الوضع الفني اليوم في لبنان، وعما إذا كان من الممكن أن يهاجر، وعن الممثل الراحل بطرس فرح، والممثل أنطوان كرباج اللذين تعامل معهما في السابق.

هذه التفاصيل وغيرها تشاهدونها في الفيديو المرفق: