ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بحضورها احدى المناسبات بفستان أسود اللون، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله.

يتميز الفستان ببساطته الممزوجة بالكثير من الرقي، إذ إنه طويل بكتف واحدة، ومزين بالساتان عند منطقة الخصر، أما بالنسبة الى سعره، فيصل إلى حوالى 874 دولار أميركي، أي حوالى 27 ألف جنيه مصري.

واختارت عقداً من الألماس مع قرطين لإضافة الفخامة إلى الاطلالة، كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ومكياجاً لافتاً لاقا بها إلى حد بعيد جداً، فقد عودتنا ماغي على إطلالاتها المدروسة في كل المناسبات.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر إطلالة ماغي بو غصن التي خطفت الأنظار .. اختيار موفق مزج بين البساطة والفخامة - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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