بسبب المحتوى الهابط.. صدور أمر بالقبض على مشاهير بتهمة الفعل الفاضح

ميرنا وليد - بيروت - نشرت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، بياناً، أعلنت فيه اعتقال المدونين "أم اللول" و "فرانكو"، المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الفعل الفاضح، والتورط في متحوى مخالف للحياء والذوق العام .



وأعلنت اللجنة في البيان أنها: "اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمة هديل خالد عبد الملقبة بـ (ام اللول) والمتهم محمد خلف صداع الملقب بـ"فرانكو" لإرتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام" .

وأضاف البيان أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أصدرت أمر إلقاء القبض في حقهما" .