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ميرنا وليد - بيروت - نشرت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، بياناً، أعلنت فيه اعتقال المدونين "أم اللول" و "فرانكو"، المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الفعل الفاضح، والتورط في متحوى مخالف للحياء والذوق العام .
وأعلنت اللجنة في البيان أنها: "اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمة هديل خالد عبد الملقبة بـ (ام اللول) والمتهم محمد خلف صداع الملقب بـ"فرانكو" لإرتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام" .
وأضاف البيان أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أصدرت أمر إلقاء القبض في حقهما" .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المحتوى الهابط.. صدور أمر بالقبض على مشاهير بتهمة الفعل الفاضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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