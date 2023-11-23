ميرنا وليد - بيروت - داهم فريق التدخل السريع، قصر اليوتيوبر الأميركي أي شو سبيد "IShowSpeed"، وذلك خلال أحد بثوثه المباشرة التي قام بها عبر قناته الخاصة.

وكان سبيد منهمكاٍ باللعب في بث مباشر مع مجموعةمن الأشخاص داخل منزله، فسمع أصوات قادمة من الطابق الأرضي، حينها أخبر زملائه أنه سيتوجه إلى الطابق السفلي حفاظاً على سلامته، ووعدهم بالعودة قريباً.

وأثناء مواصلة الكاميرا العمل، شوهد ثلاثة ضباط من فريق التدخل السريع، يحملون بنادق كبيرة، وهم يتحركون خلسة إلى الغرف، يبحثون عن تهديدات محتملة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها فريق التدخل السريع منزل سبيد، إذ حدث ذلك مرتين في مكان إقامته القديم.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ضباط يقتحمون منزل يوتيوبر شهير خلال بثه المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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