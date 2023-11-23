شاهد شقيق غازي الذيابي يخطب ابنة عمه.. ووالدها يفاجئه بشرط المهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شقيق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي غازي الذيابي وهو يخطب ابنة عمه من والدها.
وخلال المقطع، حدد والد الفتاة مهر ابنته بـ ريال واحد فقط، وهو ما لقي استحسان الحضور، حيث سمع أحدهم يقول: “بيض الله وجهك يا عمي”.
ورد شقيق غازي الذيابي على والد الفتاة، قائلاً: “أنا مستعد لأدفع مهرها 100 ألف ريال”، وهو ما لقي ترحيباً واسعاً من الحضور.
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