شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر: شعرنا بالخوف من توقيت عرض صوت وصورة وغزة كانت شغلنا الشاغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صدقي صخر خلال لقاءه بتلفزيون الخليج 365 عقب نجاحه بمسلسل صوت وصورة والذي قدم فيها شخصية المحامي لطفي عبود: من المؤكد أننا شعرنا بتخوف من توقيت عرض المسلسل ، ونحن نشعر بحرج عندما نتحدث عن المسلسل سواء علي السوشيال ميديا أو في أي مكان ، لأن مايحدث في غزة هو الشغل الشاغل لنا جميعاً وهي القضية الأهم .

وتابع صدقي صخر: وقضية غزة هي التي تأخذ المساحة الأكبر علي السوشيال ميديا من صوتنا نحن ، كما شعرنا أن بسبب الأحداث لن يكون هناك متابعة للمسلسل، ولكن برغم كل ذلك كانت ردود فعل الجمهور إيجابية ، ولكن قضية غزة ستظل هي الأقوي فحتي عندما كنا نذهب للتصوير كان محور تفكيرنا في غزة .

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب .