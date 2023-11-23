جينا اورتيغا تنفي انهاء عقدها حول فيلم scream  بسبب طرد ميليسا باريرا… اليكم التفاصيل

تفاجأ جمهور النجمة جينا أورتيجا بأنها لن تعود لتقدّم دور تارا كاربنتر في فيلم Scream بموسمه السابع.

الممثلة، البالغة من العمر ٢١ عامًا، لن تعود الة الفيلم بسبب جدول تصوير مسلسلها الناجح Wednesday لصالح منصة نتفليكس.

يوضح التقرير الذي عرضته Deadline أيضًا أن الابتعاد عن لعب دور “تارا” في الفيلم “لا علاقة له بتداعيات طرد ميليسا باريرا أمس”. “كما أن الأمر لا يتعلق بطلب الممثلة إنهاء عقدها مع Scream”.

وبحسب التقرير، تمت مناقشة خروجها من الفيلم “قبل إضراب الممثلين”.

ومن المقرر ان تتوجه جينا إلى أيرلندا في نيسان/أبريل القادم لتصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday والذي سيستمر خلال فصل الصيف. بالاضافة الى إصدار مسرحي لعيد العمال ٢٠٢٤.

نذكر ان في الساعات الماضية تم استبعاد ميليسا باريرا التي تلعب دور شقيقة جيتا بشخصية سام كاربنتر في الفيلم السابع بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إسرائيل وفلسطين حيث كشفت مجلة Variety، إن شركتي Spyglass وParamount طردا ميليسا “سريًا”، بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين وأهالي غزة حيث طالبت بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها للحكومتي الأميركية والإسرائيلية.

الجدير ءكره ان نص فيلم Scream بموسمه السابع ليس جاهزًا بعد.