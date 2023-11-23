ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد اللبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال الوطني اللبناني الـ 80 ونشر صورة مؤكدا على محبة الكويت لـ لبنان وكتب تعليق جاء فيه: "ولك في قلوبنا فوق الحب حب . . كل عام و لبنان بخير وحب وسلام عيد الاستقلال اللبناني "

وتفاعل العديد من اللبنانيين مع هذا الكلام الجميل واللافت من قبل الفنان الكويتي وشكروه على معايدته خصوصا ان هناك العديد من الفنانين الذين لم يكتبوا اي رسالة للبنان بهذه المناسبة الوطنية على الرغم من زيارتهم لبيروت اكثر من مرة.

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الرويشد يعايد اللبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.