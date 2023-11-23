الملك تشارلز يستضيف فرقة "بلاك بينك" ويشيد بدورها في استدامة البيئة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت أعضاء فرقة بلاك بينك "BLACKPINK" الكورية، إلى مأدبة رئاسية بقصر باكينغهام، والتي أقيمت للترحيب بزيارة الرئيس يون سوك يول إلى المملكة المتحدة، وذلك بهدف تأكيد أواصل التعاون والروابط الوثيقة بين المملكة المتحدة وكوريا.



ورحب الملك تشارلز الثالث بكل من جيني، وجيسي، وروز، وليزا، ترحيباً ملكياً، وأشاد بدورهن في إيصال رسالة الاستدامة البيئية.

وألقى الملك تشارلز خطاباً، قال فيه: "إنه أمر ملهم بشكل خاص أن نرى جيل الشباب في كوريا يتبنى هذه القضية، وأُشيد بجيني وجيسو وليزا وروزي، المعروفات بشكل جماعي باسم "BLACKPINK"، لدورهن في إيصال رسالة الاستدامة البيئية إلى الجمهور العالمي كسفراء لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وبعد ذلك كمدافعين عن الأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة".

ووثقت الكاميرات هذه اللحظة، وظهرت العضوات الأربع بإطلالات ملكية متناسبة مع الحدث، الذي حضره العديد من القادة البريطانيين والكوريين، بما في ذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.