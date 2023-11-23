غادة عبد الرازق تعلن مشاركتها بـ دراما رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة لمتابعيها، أعلنت فيها عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، عن بعمل يحمل اسم "صيد العقارب"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.



وشاركت غادة مع متابعيها، صوراً ظهرت فيها برفقة فريق عمل المسلسل، أبرزهم الممثل رياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر ومجدي بدر ومحمد علاء.

وعلقت عبد الرازق على الصور قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان 2024 إن شاء الله، مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط، دعواتكم لينا فضل".

يذكر أن غادة كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي 2023، من خلال مسلسل "تلت التلاتة"، مع العديد من الممثلين، أبرزهم: "الممثل محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، كريم سرور، مصطفى درويش، جيهان خيري، ليلى أحمد زاهر، وآخرين. والمسلسل من إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني.