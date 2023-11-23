خطيب نارين بيوتي يفضح ما فعلته قبل حفل خطوبتهما بـ 3 دقائق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر ما فعلته اليوتيوبر السورية نارين عمارة الشهيرة بـ نارين بيوتي، اذ قررت ان تلزق شريط الكعب برجلها، وذلك قبل 3 دقائق من حفل خطوبتها، اذ صوّر ها خطيبها رجل الأعمال رامي سمعو وهي تقوم بذلك، وهو تصرف طريف ولا عيب فيه تداوله العديد من المتابعين الذين وجّهوا لها التهاني.



على صعيد آخر كانت قد كشفت نارين بيوتي عن تفاصيل الكتاب الذي اهداه لها خطيبها رجل الأعمال رامي سمعو في خطوبتهما، وانتشر مقطع فيديو قالت فيه نارين: "هذا الكتاب عو عبارة عن قصتنا انا ورامي، اذ استغرق تحضيره 5 أشهر تقريبا ، وهو من كتب القصة ويتحوي على 400 صفحة".