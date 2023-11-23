ميرنا وليد - بيروت - عاد خبير التجميل الإماراتي بدر خلف لإثارة الجدل مجددا، اذ نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة يظهر نوم زوجته إيلاف الحربي في حضنه، الا انه لم يكشف عن وجهها، بل ظهر شعرها فقط، واعتبر كثيرون انه شعر مستعار.
وكان فاجأ بدر خلف الجمهور بإعلانه خبر خطوبته على إبنة عمه إيلاف الحربي، اذ نشر فيديو على حسابه الخاص، بارك فيه لنفسه متمنياً أن تكون بداية جديدة، وعلّق على الفيديو بالقول: "زواجي بعد أسبوع".
وقد شكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ أشار بعض المتابعين الى ان إيلاف هي عماد خلف، الذي هو ابن عمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر خلف يطل من السرير.. زوجته في حضنه أم إبن عمه؟- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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