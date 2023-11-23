صدقى صخر: «صوت وصورة» عمل مكتمل الأركان.. ونجاح شخصية «لطفى عبود» فاق توقعاتى

ياسر رشاد - القاهرة - ممثل وعازف موسيقى، صنع جماهيرية كبيرة مع بداية دخوله الوسط الفنى، إلى أن سطع نجمه خلال فترة قصيرة بعالم الدراما المصرية، لديه كاريزما ملحوظة جذبت الأنظار نحوه، بالإضافة إلى نبرة صوته المميزة التى لها دور كبير فى إتقانه لتجسيد الشخصيات الدرامية، الأمر الذى ساعده فى تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة متشوقة دائمًا لرؤية أعماله الفنية، فهناك الكثير من الأعمال الفنية التى شارك فيها ولاقت نجاحًا ملحوظًا، وأبرزها: «ريفو، أنصاف مجانين، اتزان، قواعد الطلاق الـ45، بـ100 وش، مُنعطف خطر، زى الشمس، وليه لأ؟»، وآخرها مسلسل «صوت وصورة» الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا وأصبح حديث السوشيال ميديا فى الأيام الماضية، إنه الفنان المُبدع صدقى صخر.

«الخليج 365» التقت الفنان صدقى صخر فى حوار خاص تحدث خلاله عن كواليس مسلسله الجديد «صوت وصورة» وتعاونه مع النجمة حنان مطاوع.

< فى البداية حدثنا عن شخصية «لطفى عبود» فى مسلسل صوت وصورة؟ كيف حضرت لها؟

- لطفى عبود محامٍ، شخص مُسالم يمر بمراحل نفسية عديدة مثل الاكتئاب ومشكلات ما بعد الطلاق وأزمة رؤية ابنه بسبب عناد زوجته السابقة، فقد إيمانه بكل شىء فى الحياة، ولكن فى نفس الوقت شخصية جذابة جدًا، لديها طبيعة «فيزيكال» خاصة فى طريقة الحديث، الملابس، الصوت، واللغة العربية التى يتحدث بها فى أغلب الأوقات، ظاهريًا كانت الشخصية لها شكل مميز، مثل الجلابية والشاى بالنعناع وأزمته مع الحذاء.

وأثناء فترة التحضير حاولت أجمع شكلا نهائيا يتناسب مع الدور بالبحث على الانترنت، وجمعت تنويعة مُختلفة من أكثر من محامٍ حتى وصلت للشكل النهائى للشخصية التى نالت إعجاب الجمهور.

< هل توقعت نجاح مسلسل «صوت وصورة»؟

- المسلسل مكتوب بطريقة مُحترفة والمحتوى مُحترم وطاقم العمل هايل، والمخرج محمود عبدالتواب شاطر وأضاف للمسلسل كثيرًا، توافرت عناصر نجاح متكاملة الأركان، وردود أفعال الجمهور فاقت توقعاتنا.

< كيف كانت ردود أفعال الرجال على شخصية لطفى عبود؟

- ردود أفعال الرجال كانت إيجابية، على الرغم اننى لم اتوقع كل هذا التعاطف ولكن أنا سعيد جدًا أن المسلسل يسلط الضوء على مشكلات الأبناء بعد الطلاق وأيضاً قضية مهمة مثل التحرش بالنساء.

< كيف كان انطباعك عند قراءة النص؟

- جذبنى النص منذ بداية قراءته لأنه يناقش قضية مهمة مثل التحرش وقضايا الرؤية ومخاطر السوشيال ميديا، وشخصية لطفى عبود ثقيلة ومعقدة ومليئة بالتفاصيل، وأنا أحب أن أشارك فى أعمال ذات محتوى هادف وجاد وتحترم عقلية المشاهد، والتحدى وعمق الشخصية أكثر شىء يجذب الممثل.

< حدثنا عن بداية ظهورك فى المسلسل بالزى الريفى المصرى؟

- فى المشاهد الأولى ظهرت بجلابية الفلاح المصرى الأصيل، وهذا جانب من الشخصية ويدل على الأصالة والنشأة، ولطفى حاول الابتعاد عن المشكلات بعد الطلاق وصدمة وفاة زميله المحامى وهروبه إلى بيت العائلة وسط الزرع والخضار ليستعيد نفسه مرة أخرى ويعيد حساباته.

< أين يذهب صدقى صخر عندما يصاب باكتئاب؟

- الإنسان بطبيعته يميل إلى العزلة بين حين وآخر، وأنا أفضل الهروب إلى مكان معزول على شاطئ البحر.

< ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟

- هناك العديد من المشاهد الصعبة، ولكن مشهد المرافعة فى المحكمة هو الأصعب لأنه أخذ وقتا طويلا للتحضير وأغلبه باللغة العربية، إضافة إلى المصطلحات القانونية، ولكن فى النهاية ظهر على الشاشة بشكل مُتقن ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

< حدثنا عن أصعب موقع تصوير؟

- هو نفس مشهد المرافعة لأننا صورنا فى دار القضاء العالى، وكان اللوكيشن ليوم واحد فقط ولابد من خروج على أكمل وجه، فضلًا عن ذلك حرارة الطقس وقتها، والمخرج كان دائم الحرص على أن تكون المشاهد من الواقع وليست ديكورا، كما قُمنا بالتصوير فى أماكن شعبية وشوارع ضيقة ولكن محمود عبدالتواب أصر على ظهور الأحداث بشكل حقيقى.

< كيف كان التعاون مع النجمة حنان مطاوع؟

- أستاذة حنان مطاوع فنانة جادة فى العمل، جميع أدوارها ناضجة وبتحترم مهنتها بشكل كبير، جاءت من كوكب مُختلف وجمعت بين الزمن القديم والجديد، التعاون معها كان شرف كبير، والمشاهد التى جمعتنى بها هى الأقرب لقلبى وخاصة مشهد الفلوكة وقت الغروب على النيل، والكيمياء بيننا كانت متيسرة جعلتنى أبذل ما فى وسعى لتقديم الأفضل.

وأما على المستوى الشخصى، هى إنسانة جميلة، مُحترمة، صادقة وبتحترم الجميع.

< حدثنا عن الكيمياء التى جمعتك بالفنان عمرو وهبة؟

- عمرو شخص مُحترم وممثل شاطر ومُجتهد وذكى، لديه حس فكاهى مش طبيعى، وفى بداية لقائنا حبينا بعض جدًا وأثناء فترة البروفات ظهرت كيمياء بينا سهلت الشغل.

< كيف يتصرف صدقى صخر مع زوجته إذا تعرض لنفس موقف زوج حنان مطاوع فى المسلسل؟

- هو موقف لا يحسد عليه، وبالنسبة لى لو تعرضت زوجتى لهذا الموقف سأظل السند والظهر لها ولن أتخلى عنها لأن السيدة أو البنت عندما تتعرض للتحرش بتتمنى يكون بجوارها شخص يدعمها ويساندها، لأن ضحاياه يعانون هجومًا عنيفًا من أفراد المجتمع.

< هل تخوفت من إذاعة المسلسل فى ظل أحداث غزة؟

- فى الحقيقة جميعًا واجهنا تخوفا شديدا من توقيت عرض مسلسل «صوت وصورة» فى ظل الأحداث الدامية التى يمر بها الشعب الفلسطينى، وشعرت بالحرج من فكرة الترويج والدعاية للمسلسل، لأن أغلب أصواتنا على السوشيال ميديا كانت متجهة لدعم القضية الفلسطينية وتوقعنا أن الجمهور لم يهتم بالعمل فى ظل أن الاهتمام الأكبر للأحداث الجارية، ولكن الحمد لله نجاح العمل كان مفاجأة كبيرة خاصة أنه حقق صدى واسعًا بين الجمهور وردود أفعال إيجابية.

< ما رأيك فى الذكاء الاصطناعى؟

- تكنولوجيا جديدة لها إيجابياتها وسلبياتها، وحاولنا من خلال المسلسل أن نصوره بشكل فنى ونسلط الضوء على فوائده وأضراره، وفى حياتنا علينا أن نبحث عن الجانب المفيد به مع وضع قوانين تنظمه من أجل الحد من استخدامه بشكل خاطئ.

< هل الموسيقى لها تأثير فى مشوارك الفنى؟

- الموسيقى جزء كبير من حياتى كفنان، ولكن الأولوية للتمثيل، فادتنى كثيرًا فى مسلسل «ريفو» خاصة أننى جسدت دور عازف والمزيكا اللى لعبتها كانت حقيقية، وهى فن يزيد من إحساس إيقاع التمثيل.

< كيف صنع صدقى صخر نجوميته خلال فترة قصيرة؟

- فى البداية هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والموهبة والجهد والتعب والمذاكرة والتركيز، وحرصى دائمًا على اختيار أدوارى بعناية شديدة، والقدرة على انتحال الشخصية وإقناع المشاهدين أنها حقيقية.

< ما مشاريعك الفنية القادمة؟

- أشارك فى مسلسل «كامل العدد» الجزء الثانى، وأجسد شخصية مضافة حديثًا للعمل ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضانى المقبل 2024.

وأنتظر عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» ويعرض فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى نسخته الثالثة ضمن برنامج روائع عربية، وهو بطولة الفنان ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، وغيرهم من النجوم.