فن ومشاهير

نسرين طافش: "الجرائم الصهيونية لازمها حل جذري لوقف إطلاق النار وليس مجرد هدنة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أدانت الفنانة نسرين طافش جرائم الاحتلال والإبادات الجماعية التي تستهدف المدنيين في غزة.

وكتبت نسرين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "بس توضيح بما يخص الهدنة، بس للعلم والتنبيه لنا جميعا، أتذكر وأنه هي هدنة أربعة أيام بس، يعني الإبادات والجرائم الصهيونية لازمها حل جذري لوقف إطلاق النار وليس مجرد هدنة".

وتابعت: "لسة القصة ما خلصت ولسة الشياطين أكلة دماء لحوم البشر موجودين، وعينهم على بلدان كل اللي عم يقرأ المنشور استمروا بنشر الوعي ودعم فلسطين".

من جانب آخر، كشفت الفنانة نسرين طافش مؤخرا عن فيلمها الجديد "السيستم"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، والفيلم تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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