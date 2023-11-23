هبة عبدالغني تبدأ تصوير مشاهدها في "حدوتة منسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تبدأ الفنانة هبة عبدالغني تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حدوتة منسية" وتظهر كضيفة شرف

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، أشوفكم قريبا ضيفة شرف بشخصية (هالة) في مسلسل (حدوتة منسية)"

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن، بطولة: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين