شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لنجوى إبراهيم على المسرح: "احكوا لأولادكم عن نصر أكتوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الإعلامية القديرة نجوي ابراهيم عنوان الأخبار الفترة الماضية خاصة بعدما أعلنت عن مرضها، حيث ردت على منتقديها من خلال برنامجها بيت العز على نجوم إف إم، حيث انتقدت نجوى إبراهيم حالة النقد السلبى والتعليقات الصعبة التى تكتب أحيانًا في التعليقات لديها.



نجوي كرم

وقالت نجوى إبراهيم متهكمة: "عايزيني اعتزل؟ أنا عندى 80 سنة وعيانة وعندى سرطانات وعملت 7000 عملية ، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربى عيالي، أنا فرحانة أني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، واختتمت حديثها قائلا: "حبوا بعض شوية".

والحقيقة أن الإعلامية والفنانة لها ظهور مميز في أي حدث وخاصة على المسرح، وكان ظهورها الأخير علي المسرح في حفل احتفالات 6 أكتوبر الشهر الماضي، حيث وقفت علي المسرح بمنتهي العزة وقالت "إنها قدمت عملين عن الحرب يرصدان لحظات مهمة في تاريخ مصر، وأحكي لأبنائي وأحفادي عن نصر أكتوبر" وأضافت "شهداؤنا في قلوبنا.. ولازم الآباء والأمهات يحكوا لأولادهم عن نصر أكتوبر العظيم".

ونجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عددا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذى عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى تناول كافة القضايا.