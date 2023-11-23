شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل شريهان وكندة علوش وعساف ورياحنة اليومية لأهل فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجه عدد من نجوم الفن، رسائل يوميا عبر حساباتهم على تويتر، للشعب الفلسطينى ومن النجوم هم شريهان وكندة علوش ومحمد عساف ومنذر رياحنة وتتنوع رسائلهم التى يكتبوها يوميا ما بين حزن على ما يحدث لهما من قصف إسرائيلى وصمودهم وقوتهم ومقاومتهم.

وقالت كندة علوش:"ألم الأطفال ودماءهم ودموعهم هو أصعب امتحانات هذا العالم الوحشي، ‏شلال ألم لا يتوقف مهما حاولنا الاحتيال على التمعن في الصور ومهما حاولنا منع عقولنا من الاستغراق في التفكير في ألمهم وتخيل معاناتهم ومعاناة ذويهم، ‏يارب فلينتهي هذا المشهد القاسي فقد تعبوا وتعبنا ولا أمل في أي حراك حقيقي لإيقاف هذه المأساة غزة".



رسائل النجوم



رسائل النجوم



رسائل النجوم



رسائل النجوم

وكتب منذر رياحنة:" شكرا لكم، علمتم وربيتم أطفالنا في أيامكم العصيبة، ما لم نستطع أن نفعله نحن منذ سنوات، فعلتموه أنتم، أعدتم ترتيب كل شيء، هدنة النصر والحقيقة" فيما كتبت شريهان آيات قرآنية و محمد عساف آبيات شعر عن الصمود و المقاومة.

وكتبت شريهان، فى تغريدة سابقة عبر حسابها على تويتر، قائلة "سيشهد عليكم الطير والشجر والحجر، ستشهد عليكم دماء شهداء الشعب الفلسطيني ودمائهم الذكية يا أحقر خلق الله على الأرض".

وتابعت، "الكيان الصهيوني إلى زوال وفلسطين لن تموت، عاشت كلمة الحق وعاشت فلسطين وعاش شعب العزة والكرامة والصمود وعاشت غزة بشعبها العظيم، وعاش كل شهيد فلسطيني.. وكونوا على يقين وتعلموا الدرس من الشعب الفلسطيني ولو أخر طفل فلسطيني ستعود فلسطين حرة، وسيُحرر وطنه وأرضه وأرض أجداده، ويستعيد بلاده بصموده و معه الله جل جلالة وأصوات الحق والإنسانية بوعي الأجيال الحالية العربية والغربية .. أجيال واعية عظيمة سترسم خارطة منطقتنا العربية والشرق الأوسط من جديد وستعيش فلسطين حرة وسينتصر الحق هذا وعد الله الحق.. الحي الذي لا يموت".