شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم للزوجات: لا تتحدي زوجك ولا تستفزيه وأديله برستيجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الإعلامية نجوي إبراهيم مؤشرات البحث، وذلك بسبب ردها على المنتقدين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت عليهم من خلال برنامجها بيت العز على راديو نجوم fm، وهو البرنامج الذي تقدم من خلاله العديد من النصائح الهامة وفي جزء من حلقة البرنامج قدمت نجوى إبراهيم نصائح للزوجة التي يغير منها زوجها.



نجوي ابراهيم



نجوي ابراهيم



نجوي ابراهيم



نجوي ابراهيم



نجوي ابراهيم

وقالت نجوي إبراهيم، علشان تحمي نفسك من غيرة زوجك من نجاحك لازم تتفقوا من الأول علي كل حاجة هنرجع البيت الساعة كام هدفع ايه وهنحوش ايه والمهم متقصريش في شغل البيت ولا في دورك لازم تعملي دورك بنسبة 80 أو 90 بالمائة تدي البيت حقه".

وأضافت نجوي إبراهيم، "بلاش تتحدي جوزك ولو جوزك معندوش ثقة في نفسه متتحدهوش ولا تستفزي غيرته ولو فنانة استأذنيه لو معجبين طلبوا يتصورا معاكي أو أعتذري ليهم اديله برستيجه واعتمدي على الرومانسية ده سلاح فعال وحسسيه بحبك وأنك بمركزك ومكانتك بيتحبه".