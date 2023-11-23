شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعلن وفاة خالتها والجنازة بعد العصر من مسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نجلاء بدر وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد، حيث كتبت على حسابها بموقع فيس بوك:"لله ما أعطى ولله ما أخذ،انا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت الى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة/ عايدة سعد اليوم، سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



نجلاء بدر تعلن وفاة خالتها

وعرض لنجلاء بدر فى الأيام الماضية، مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

أعربت نجلاء بدر عن سعادتها الكبير بردود الأفغال حول دورها في المسلسل، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها لم تكن تتوقع التفاعل الكبير مع شخصية نرمين التي تقدمها خلال الأحداث لافتة إلى أن الشخصية احتاجت تحضيرات ومجهود كبير لاسيما بسبب الجانب النفسى لديها طوال الحلقات.

وأكدت نجلاء بدر أنها ذاكرت الشخصية جيدًا قبل التصوير ودرست حالتها وحياتها وكل ما مرت به من صعوبات أو أزمات وذلك من أجل تجسيدها بالصورة المناسبة، موضحة أن شخصية نرمين طوال الأحداث تظهر حزينة بسبب ما مرت به من مقتل زوجتها ومعرفته حقيقه وخوفها على أبنائها من سمعة والدها، واختارت الظهور بمكياج معين ليتناسب مع كل ذلك بل حتى لحظات السعادة التى ظهرت فيها تكاد معدومة لافتة أنه أظهرت ابتسامتها مرة أو مرتين فقط طوال الحلقات.