غادة عبد الرازق تبدأ بروفات “صيد العقارب”.. مع هؤلاء النجوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن بدء بروفات مسلسل “صيد العقارب”، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024.

ونشرت غادة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مجموعة صور من التحضيرات الخاصة بالتصوير والبروفات، بمشاركة جميع فريق العمل.

وظهر في الصور نجوم المسلسل ومن أبرزهم: أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا ومجدي بدر.

المسلسل من تأليف الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية “تحت الحزام” ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت خلال موسم رمضان الماضي، بمسلسل “تلت التلاتة”، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً حيث قدمت فيه تجربة تمثيلية جديدة عليها جسدت خلالها شخصية ثلاثة توائم، وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.