شبيه ماجد المهندس يُحدث ضجة بكلامه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحدث نجم مواقع التواصل الإجتماعي سلطان العنزي جدلا كبيرا بين المتابعين بعد قوله انه يُشبه الفنان العراقي ماجد المهندس.

وانقسمت اراء المتابعين، منهم من وافقه الرأي، والبعض الآخر اعتبر انه لا يُشبهه.

على صعيد آخر أجل ماجد المهندس مؤخرا حفله الغنائي الذي كان سيحييه في الكويت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجاء هذا القرار تعاطفاً مع شعب فلس. طين في ظل الأوضاع التي يمر بها في إطار العدوان الإسرائيلي عليه.

ولم يتم تحديد موعد آخر للحفل على أن يتم تحديد الامر لاحقاً.

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