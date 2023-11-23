يارا النملة تتعرض للإحتيال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفاشينيستا السعودية يارا النملة انها تعرضت للإحتيال في احد المطاعم في لندن، وقد نشرت على حسابها الخاص ورقة الحساب موثّقة من خلال احتيال المطعم عليها.



على صعيد آخر كانت قد زارت يارا النملة مدينة شفشاون في المغرب المعروفة بالمدينة الزرقاء وشاركت النملة مع متابعيها صوراً تظهر جمال وسحر هذه المدينة، كما شاركت النملة مجموعة صور من زياراتها الى اماكن سياحية وتراثية عريقة في المغرب وفي مدن مختلفة، كما انها سافرت الى جزر المالديف وشاركت صوراً من رحلتها، وافتتحت مشروعها الخاص الجديد مؤخراً وهو عبارة عن صالون تجميل مميز دشنته في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا بحضور عدد من المشاهير.