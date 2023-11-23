ميرنا وليد - بيروت - أحيت إيلا ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل مدرستها الغنائي بمناسبة عيد الاستقلال الوطني اللبناني الـ 80 وغنت أمام الاهالي الحاضرين أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" وهي أغنية في الاصل للفنانة الراحلة صباح. وتفاعل عدد كبير من المتابعين وفانز نانسي مع هذا الفيديو اذ انتشر بشكل واسع على السوشيل ميديا وتساءلوا ان كانت والدتها الفنانة تشجعها فيما بعد لدخول عالم الغناء او ان الموضوع سيبقى مجرد هواية ضمن حفل موسيقي مدرسي فقط خصوصا ان نانسي بدأت مسيرتها الفنية عن عمر صغير جداً.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة نانسي عجرم تغني لأول مرة على المسرح أمام الجمهور... والفيديو يحقق مشاهدة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.