ميرنا وليد - بيروت - شارك الموسيقي التركي إردال شاهين "Erdal Şahin" مع متابعيه، صورة رومانسية تجمع الممثلة التركية نسليهان أتاغول وزوجها الممثل قادير دوغلو.

وعلق إردال على صورة الثنائي قائلاً: "إنهما سعيدان اليوم".

يذكر أن علاقة الثنائي الزوجية كانت قد عانت من الكثير من المشاكل والمطبات بسبب شائعات الخيانة.

وظهرت نسليهان في الصورة الأخيرة التي شاركها إردال للثنائي، وهي تعانق زوجها بحب مغمضة العينين، فيما احتضنها الأخير بحميمية، وظهر إردال من الخلف وهو يقف مصدومًا.

يذكر أن نسليهان كانت قد احتفلت بشهر تموز/ يوليو بذكرى زواجها السابعة بطريقة رومانسية، وشاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو الرومانسية التي تجمعها بزوجها، وأعربت عن سعادتها وحبها له، ووصفته بـ "أجمل هدية قدمها الله لها".

من جهته، شارك قادير صورا تجمعه بنسلهان، بدأها بصورة لهما من حفل زفافهما، وعلق عليها قائلاً: "رقم حظي 7..أنت مثل النهار، مثل الليل، كالنَفَس والماء.. شكرا لك على كل شيء".

كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول وقادير دوغلو بصورة رومانسية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.