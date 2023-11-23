أهل مصر.. المخرج أحمد السيد يطالب شباب المحافظات الحدودية باكتساب المهارات اليدوية والتكنولوجية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر أن الشباب هم أمل بكره، وهم الذين يرسمون خريطة المستقبل.

المخرج احمد السيد

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذى يأتى ضمن مشروع "أهل مصر" بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، والذى يقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وطالب عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر شباب الملتقى بالتعارف والتحدث مع بعضهم البعض، وإذابة الفوارق بين جميع المحافظات، وحثهم على الدمج فيما بينهم، موضحاً ان الدمج يساهم في اكتساب مهارات وأفكار جديدة يتم بلورتها لعمل مشروع في المستقبل.

واقترح تكوين فرق مسرحية صغيرة مكونة من ٥ أو ٤ افراد ويتم اختيار اسم لها، يناقشون فكرة معينة، يشارك بها شاب من كل محافظة، للحديث عن البيئة التى ينتمي إليها، وعادات وتقاليد كل محافظة، ويشاهدها الجميع.

وأشار إلى أن الملتقى هذه المرة به مميزات كثيرة، إذ به مجموعة من المدربين على درجة عالية من الكفاءة سيعطونكم امكانيات فنية سواء مهارة يدوية أو فنية أو ذهنية عبر اللقاءات التى ستقام او مهارة فنية وجدانية.

وحثّ المخرج احمد السيد الشباب على التعبير عن أنفسهم ومناقشة المدربين واستفادة من الأساتذة الكبار.. عندك فكرة تبلورها وتقدمها لنا نقتنع بها .. انت لازم تبقى متميز ومتفوق في الحياة التي تقدمها.

واضاف: تعالوا ندور في الاسبوع على مجموعة من الناس الشاطرين، الذين يستطيعون التعلم، في الاسبوع حاجات حلوة ويقدر يعمل مشروع وسيلقى كل الدعم والتقدير، فالمهارة اليدوية والمهارة التكنولوجية مهمة جدًا فهي المستقبل ويجب تعلمها واتقانها.

تعالوا عبروا عن أفكاركم ونصلحها وتقنعنونا بها وتبقى مشروعك في المستقبل.

تعالوا نتناقش ونصل لحاجة جديدة ممكن نفكر مع بعض ونشوف حاجة جديدة ممكن نعمل مشروع ونعمل خطوات كبيرة في الموضوع.



واوضح ان النتيجة التي تخرج من هذا الملتقى هى التعارف وتعلم مهارة جديدة وطريقة تشكيل نفسك بشكل جديد سواء في المسرح او الشعر او الحرفة او غيره .

وطالب كل شاب وفتاة بالاستفادة من الورش والمدربين الأمر الذي يساهم في تحقيق شعار الملتقى "يهمنا الإنسان" المستقر الواعي القادر.

أهل مصر

يذكر أن 60 شابًا و50 فتاة جاءوا من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، لتحقيق مزيد من التفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا الشباب، ويقدمها نخبة من المتخصصين في شتى المجالات.

جاءوا بآمال وأحلام من اجل اظهار واكتشاف مواهبهم من خلال التدريب وإتقان مهارات مختلفة تكون نواة لبداية طريق من أجل مستقبل أفضل.

جاء ذلك فى حضور الفنان الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى رئيس المركزية للدراسات والبحوث والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع "أهل مصر" وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ومحمود أنور مدير الإعلام بالهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات والمخرجين.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الثقافي تقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" خلال الفترة من 20 وحتى 30 نوفمبر 2023 .

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف للمشروع.



